Welche Rolle das Wasser fürs Bier spielt

Wasser spielt für das Bier eine bedeutende Rolle. Nicht nur, weil es einer der vier Bestandteile im deutschen Reinheitsgebot von 1516 ist, sondern schlichtweg, weil Bier zu über 90 Prozent aus Wasser besteht und damit auch dessen Geschmack mitbestimmt. Am Beispiel der Farny-Brauerei aus Dürren zwischen Wangen und Kißlegg hat die „Schwäbische Zeitung“ dazu ein paar interessante Fakten zusammengestellt.

Woher kommt das Wasser bei Farny?

Das Farny-Brauwasser kommt aus drei artesischen Quellen, die in einem geschützten, der Farny-Stiftung gehörenden Waldgebiet hinter der Brauerei liegen. Das Quellwasser wird in 18 Metern Tiefe abgefangen, die Brunnen liefern pro Sekunde etwa sechs Liter Wasser. Pro Jahr kommen so knapp 200 Millionen Liter zusammen, die den Verbrauch von Brauerei und Hofgut abdecken. In der Brauerei wird das Quellwasser in Tanks mit einem Fassungsvermögen von 1000 Hektoliter, das sind 100.000 Liter, gespeichert. Eigenes Quellwasser ist laut Farny-Geschäftsführer Elmar Bentele „per se ein Segen und die ideale Voraussetzung, um gutes Bier zu brauen“.

In einem geschützten Waldstück hinter der Brauerei sind die Brunnen, aus denen Farny ihr Quellwasser bezieht. (Foto: farny)

Welche Qualität muss das Wasser haben?

Das Wasser fürs Bier muss mindestens die Qualität nach der deutschen Trinkwasserverordnung haben. „Wir unterschreiten diese Werte aber um den Faktor zehn“, so Bentele. Und verweist darauf, dass das Farny-Quellwasser zehn Jahre alt ist, also zehn Jahre benötigt, um beim Versickern alle Erdschichten zu durchlaufen, und deshalb entsprechend sauber ist. Vom Geschmack her sei es „sehr rein und sehr neutral“. Wie bei anderen Brauereien, wird das Quellwasser auch bei Farny regelmäßig von unabhängigen Labors untersucht.

Wie wird aus Quellwasser Brauwasser?

Bei Farny ist der einzige Bearbeitungsschritt, dass dem Quellwasser die Härte, also Kalk und Salze, entzogen wird. Dies geschieht laut Bentele durch eine Umkehrosmoseanlage, mit welcher der Härtegrad von 14 auf vier reduziert wird. Mit der Anlage könne man auch das Verhältnis von sogenannter Karbonat- zu Nichtkarbonathärte einstellen. „Wenn das Verhältnis nicht stimmt, bekommt man rauere Biere“, so der Geschäftsführer. Bei Farny sei das Brauwasser für alle Biersorten gleich. Vor allem früher galt jedoch: Weiches Wasser wurde vor allem genutzt für helle und hopfenreiche Biere, wie zum Beispiel Biere nach Pilsner Art. Um dunkles und malzigeres Bier herzustellen, nutzte man eher einen höheren Wasserhärtegrad.

Für welche Zwecke verwendet Farny das Wasser noch?

Außer fürs Brauen und für die Destillerie wird das Wasser aus den Farny-Quellen für die Dampferzeugung und die Reinigung verwendet. Bis vor etwa 30 Jahren waren noch insgesamt 14 Liter Frischwasser für die Herstellung von einem Liter Bier notwendig gewesen, weiß Elmar Bentele. Heute benötige Farny hierfür nur noch 4,2 Liter Wasser. Hauptgrund für die Ersparnis sei vor allem die effiziente Flaschenwaschanlage.