Wegkreuz ist auf Vordermann gebracht

Es ist viele Jahrzehnte her, dass der Grabstein von Reinhold Stützenbergers Ur-Ur-Großvater auf dem Kißlegger Friedhof entfernt wurde. Wegschmeißen wollten die Vorfahren des Landwirts aus dem Kißlegger Weiler Oberriedgarten den Stein samt geschmiedetem Kreuz allerdings nicht. Kurzerhand wurde beides auf den Hof der Familie geholt, aufgestellt und schon hatte man ein ansehnliches Wegkreuz. Doch auch als solches war es inzwischen, wie Stützenberger sagt, „gehörig verwahrlost“. Deshalb regte Ortsheimatpfleger Heinz Linder die Sanierung an, stellte Förderanträge an sämtlichen Stellen und konnte – nachdem der Kißlegger Flaschner Erich Huber und die Kirchenmalerin Ruth Welte das Glaubenszeichen wieder auf Vordermann gebracht haben – vor kurzem gemeinsam mit Reinhold Stützenberger, Ortspfarrer Beda Hammer und rund 30 Gläubigen die Wiedereinweihung feiern. „Dass sie hierhergekommen sind, zeigt, dass ihnen dieses Kreuz etwas bedeutet“, begrüßte der Geistliche. Und betonte: „Dass uns das Kreuz Jesu Christi überhaupt etwas bedeutet, ist wichtig. Es ist ein Symbol dafür, was er für seine Lieben getan hat.“ Foto: Paul Martin