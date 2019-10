Wege aus der Trauer

Der Seelsorger, Psychotherapeut und Traumatologe, Pfarrer Frank Witzel, aus dem Kleinen Walsertal hat den Mitgliedern und Freunden der Hospizgruppe Kißlegg im voll besetzen Foyer des Ulrichsparks Wege zur Sinnerfüllung in schweren Lebenssituationen aufgezeigt – auch in scheinbar ausweglosen Situationen bei trauernden oder traumatisierten Menschen.

Witzel zitierte laut Pressemitteilung den Psychiater und Neurologen Viktor Frankl, der seine Lebensaufgabe darin gesehen habe, Menschen zu einem sinnerfüllten Leben zu verhelfen, um so ihre seelische Gesundheit zu stärken beziehungsweise wiederzuerlangen.

Menschen in Trauer und ganz besonders traumatisierte Menschen bedürften der Wertschätzung, des Respekts und der Achtsamkeit, heißt es weiter. Sie bräuchten menschliche Beziehung, denn ohne Beziehung, ohne die Sicherheit einer Bindung an einen Menschen, an einen Ort könne kein Mensch leben. Trauernde beziwhungsweise traumatisierte Menschen hätten nicht versagt. Sie sollten ihre inneren Ressourcen erkennen, ihr inneres Erleben akzeptieren. In Anlehnung an Michaela Huber erläuterte Witzel wie „erlernte Hilflosigkeit“ in eine erfüllte Selbstwirksamkeit gewandelt werden könne. So lerne der Trauernde sich selbst zu verstehen und könne dadurch die Kontrolle über sich erwerben.

Auf den Sinn eines Leides gebe es manchmal keine Antwort und man dürfe auch nicht leichtfertig eine geben. „Da sein, Sicherheit schenken- ist manchmal alles was wir für trauernde und traumatisierte Menschen tun können“ ermunterte Witzel die aufmerksamen Zuhörer.