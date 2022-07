Ein Kurzschluss in einem Wasserboiler hat nach ersten Erkenntnissen am Dienstag kurz vor 17 Uhr in der Schloßstraße zu einem Schmorbrand geführt. Das teilte die Polizei mit. Der Kurzschluss führte zum Schmelzen von Plastik am Boiler, das auf einen darunter stehenden Holzschrank tropfte. Der Schaden, der dabei entstand, dürfte eher gering ausgefallen sein. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz.