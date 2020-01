Was die Kißlegger Wehr umtreibt

Zu Feuerwehrmännern bzw. -frauen bestellt wurden: Justyna Urbanczyk, Niklas Narr, Samantha Rasch, Jakob Frey, Aaron Wiltsche, Jonas Gröger und Tobias Bischofberger. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Dominik Glötzinger, Michael Frick und Roman Stephan befördert. Benedikt Hirschle erhielt die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann. Oberlöschmeister wurde Klaus Fehr.

Das Ehrenzeichen des Landes in Bronze (für 15-jährige Mitgliedschaft) erhielten Christoph Schuwerk, Markus Onderka, Markus Hüber, Rudolf Stocker, Dirk-Michael Leumann und Stefan Biggör. Das silberne Ehrenzeichen (25 Jahre) erhielten Peter Neher, Roland Münz, Andreas Wiltsche, Thilo Christante und Jürgen Häfele. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurde der Abteilugskommandant von Immenried, Ambros Krön, mit dem Ehrenzeichen in Gold gewürdigt.

Wolfgang Gletter, Rupert Häge und Klaus Weiland scheideten im vergangenen Jahr aus der Feuerwehr aus. Häge und Weiland wechselten von der aktiven Wehr direkt in die Altersabteilung. Ihre Kameraden dankten ihnen mit stehenden Ovationen für den jahrzehntelangen Dienst. Kommandant Wiltsche lobte Häge als „treue Seele und Pfundskerle, von dem man das letzte Hemd bekommen würde.“ Klaus Weiland sei in der Geschichte der Kißlegger Feuerwehr einzigartig durch seine 47-jährige Tätigkeiten als Kassier. Er wurde in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. (pama)