Warum die Biber das Allgäu mögen

Vorurteile gegen den Biber

Der BUND-Naturschutz will Vorurteile über den Biber aus dem Weg räumen. Zu diesen Vorurteilen gehört zum Beispiel, dass die Biber überhand nehmen. Laut BUND ist das biologisch nicht möglich. Denn wenn eine Familie ein Revier besetzt, komme es zu Revierkämpfen und nicht selten zu tödlichen Verletzungen. Das Vorkommen der Nager auf einer bestimmten Fläche sei somit begrenzt. Dass der Biber Hochwasser provoziert, sei ebenso ein Gerücht. Im Gegenteil: Der Biber unterstütze den Menschen beim Hochwasserschutz. Dort, wo der Nager lebt, verzögere sich der Wasserabfluss. Während in einem Gebiet ohne Biberdämme ankommendes Wasser innerhalb von drei bis vier Stunden wieder abfließt, dauere es in vom Biber gestauten Bereichen bis zu 19 Tage. Dadurch versickert und verdunstet bereits im Oberlauf von Bächen mehr Wasser, und Hochwasserspitzen werden gekappt. In trockenen Jahren profitiere die Landwirtschaft von dem tierischen „Wasserrückhaltesystem“.