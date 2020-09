Nach nur zwei Jahren Bauzeit für den Streckenabschnitt Waldsee – Kißlegg kam vor 150 Jahren die erste Dampflok auf dem Kißlegger Bahnhof an. Ein Anlass, der im September 1870 groß gefeiert wurde. Wie die Gemeinde mitteilt, soll am Samstag, 12. September, also 150 Jahre später, mit einer Wanderung entlang der Eisenbahnlinie zur ehemaligen Torffabrik im Burgermoos, an dieses historische Ereignis erinnert werden. Unterhaltsame Geschichten über Bahn, Wald, den Torfabbau sowie die Kißlegger Musiker „Alposax“ garantieren laut Mitteilung eine kurzweilige Reise in die Vergangenheit. Die Kosten betragen zehn Euro, Start ist am Bahnhof Kißlegg um 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb sind Karten nur im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg, Telefon 07563 / 936142, erhältlich. Ein Mund-Nasen-Schutz muss mitgebracht werden. Die Führung findet bei guter Witterung statt.