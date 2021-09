Wanderung des deutsch-französischen Gesellschaftskreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das war in jeder Hinsicht eine gelungene Wanderung in und um Wolfegg, ein traumhafter Spätsommernachmittag, eine wissenswerte Führung durch unser DFGK-Ehrenmitglied Heiner Wiltsche und ein sehr unterhaltungsreicher Abschluss.

Unser Weg führte uns durch den Hirschgraben, vorbei am Wildgehege wo wir entdecken konnten, dass die Eiszeiten nicht nur in der Hochgratkette, sondern auch hier bei uns Nagelfluh gebildet hatten. Des Weiteren klärte uns Heiner anschaulich über die Entstehung von Kalktuff durch Kalkwasser und Moor auf, dem Baustoff der Barockzeit, der hier in der Nähe im Tuffsteinbruch Weißenbronnen früher abgebaut wurde. Wenn der Tuff anfangs noch weich war, konnte er dort einfach herausgesägt werden und trocknete und härtetet danach aus. Heiner zeigte uns dazu im Verlauf unserer Tour aufschlussreiche Beispiele am Schloss Wolfegg und an mehreren Bildstöcken.

Beim Besuch der Schlosskirche St. Katharina wusste er uns viel geschichtlich Interessanteres zu bieten. Die Historie des Adelsgeschlechts der Wolfegger und ihre Verbindungen durch Hans Ulrich von Schellenberg mit Kißlegg. Vor dem Schloss bewunderten wir die mächtigen alten Linden, die zu Jubiläen von Päpsten gepflanzt worden waren, die ältere „Piuslinde“ ist gut 150 Jahre alt und hat einen Stammumfang von ca. 4,5m! Anschließend ging es zur „Alten Pfarr“, der ehemaligen Pfarrkirche St. Ulrich. Die Loretokapelle konnten wir allerdings, wie ursprünglich geplant nicht besuchen, da sie zurzeit renoviert wird.

Den krönenden Abschluss hatten wir in der Museumsgaststätte Fischerhaus. Bei sehr leckerem Essen und guten Getränken saßen wir noch ausführlich in ausgesprochen fröhlicher Runde zusammen.