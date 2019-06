Waltershofener warten wieder auf den „Kuhschiss“

Die Abteilung Fußball des SV Edelweiß Waltershofen richtet zum 31. mal ihr traditionelles Oskar-Farny-Turnier aus. Wie die Veranstalter weiter mitteilen, wird von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, in der Edelweiß-Arena in den unterschiedlichen Variationen Fußball geboten.

Auftakt ist am Freitagabend das ein Elfmeterturnier. Mehr als 50 Mannschaften schießen bis spät in die Nacht hinein um den Sieg – teilweise in lustigen Kostümen. Im Anschluss geht die Party in der Bar im Festzelt weiter, teilen die Veranstalter mit. Die Anmeldung zum Elfmeterturnier erfolgt unter www.11meter-svw.de Am Samstag beim Jugendturnier spielen am Vormittag zunächst die D-Jugendlichen. Mittags treten die Bambinis auf dem Kleinspielfeld in einem Freundschaftsturnier im Modus drei gegen drei an.

Am Abend findet dann das laut Veranstatler beliebte Kuhlotto statt. Dabei sind 650 Felder auf der Wiese markiert, auf der drei Kühe grasend unterwegs sind. Wer wetten will kauft sich eins der 650 Lose. Gewinner ist, auf dessen Losfeld eine Kuh zuerst ihren Fladen fallen lässt. Zu gewinnen sind Geld, der Hauptpeis liegt bei 500 Euro, und Sachpreise. Durch gewiefte Kommentatoren, die das Warten auf den „sogenannten Kuhschiss“, wie der Veranstalter sagt,lustig machen, ist es ein Spaß für Jung und Alt. Lose sind bei Herbert Dentler unter Telefon 07563 / 7366 oder per E-Mail an fussball-info@sv-waltershofen.de zu erwerben.

Im Anschluss daran spielt die Widdumkapelle im Festzelt auf. Dabei werden noch Sonderpreise an anwesende Losbesitzer vergeben. Am Sonntagvormittag beginnen die E-Junioren den letzten Turniertag, bevor das Fussballwochende auf dem Sportplatz in Waltershofen mit dem Turnier der F- Junioren endet.