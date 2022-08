Waltershofen feiert wieder sein Widdumfest

Die Widdum-GbR Waltershofen feiert vom 25. bis 28. August ihr viertes Widdumfest. Auf die Gäste wartet auch diesmal ein buntes Programm.

Am Donnerstag, 25. August, heißt es „O’zapft wird’s“ in Waltershofen. Um 18 Uhr erfolgt der Bieranstich, gefolgt vom gemütlichen Feierabendhock mit dem „Musikverein Waltershofen“ und einer herzhaften Jause (Vesperteller und Getränk). Dazu werden alle Firmen, Handwerker, Vereine, Stammtische sowie alle Waltershofer und der Umgebung ins Festzelt eingeladen. Für diesen Abend sollte man einen Tisch reservieren (acht Personen), Infos dazu gibt es per E-Mail an benedikt-huber@t-online.de.

Am Freitag, 26. August, findet eine Partynacht in Tracht statt. Um 20 Uhr beginnt die Dirndl- und Lederhosenparty mit der Band „Die Dorfheiligen“, die für Stimmung bei den Dirndl- und Lederhosenfans sorgen wird.

Am Samstag, 27. August, ist der Tag der Blasmusik. Ab 9 Uhr ist ein großer Flohmarkt in der Dorfmitte, ab 11.30 Uhr gibt es den Mittagstisch im Festzelt, um 13 Uhr beginnt der Ehemaligen- und Seniorennachmittag mit den „Waltershofer Widdumsmusikanten“. Um 20 Uhr startet der Böhmische Abend mit der Kapelle „Die Allgäu-Böhmischen“.

Der Ursprung der „Allgäu-Böhmischen“ lag in einem Workshop von Michael Klostermann. Zu diesem Anlass hatte Paul Engel einige Musiker um sich geschart, um für den Workshop ein Demonstrations-Orchester zu haben. Den Musikerinnen und Musikern gefiel es so gut, dass sie beschlossen, im Sinne von Michael Klostermann das Orchester weiterzuführen. Es war die Geburtsstunde der „Allgäu-Böhmischen“. Dann suchte und fand man einen Dirigenten, der sich mit dieser Musik identifizierte: Markus Mikusch. Das Ziel der Band ist die Pflege der böhmischen Musik.

Der Festsonntag, 28. August, beginnt um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst im Festzelt mit dem seit vielen Jahren eng verbundenem Militärdekan Siegfried Weber. Ab 11 Uhr geht es mit dem Frühschoppen mit der „Musikapelle Engerazhofen“ zünftig weiter. Die Widdum GbR lädt zum reichhaltigem Mittagstisch und zu Kaffee und Kuchen am Nachmittag ein. Für Oldtimer-Freunde gibt es Oldtimer zu besichtigen.