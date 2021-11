Waldorfmärktle auf dem Wochenmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Basartag ist jedes Jahr ein Höhepunkt im Jahresablauf des Waldorfkindergartens Kißlegg. An diesem Tag präsentiert sich der Kindergarten nach außen und gibt Einblicke, was sich das ganze Jahr über im Inneren entwickelte. Wie so vieles in diesem weiteren Coronajahr kann auch der über die Ortsgrenzen hinaus bekannte und beliebte Basar im November nicht stattfinden. Doch es wird eine kleine Version in Form eines Standes beim Kißlegger Wochenmarkt geben.

Wochenlang wurden vor dem Novembertermin von den Elternfamilien und Erzieherinnen sowie von Freunden des Kindergartens Filzpüpple, Filztiere, Christbaumschmuck, Sterne, Krippen und vieles mehr in Heimarbeit gefertigt, um dann eigentlich am Basar feilgeboten zu werden. Nun gibt es diese wunderschönen Dinge am 13.11.2021 auf dem Wochenmarkt zu kaufen. Außerdem wird eine kleine Auswahl in der Gallusapotheke, der Kurapotheke und der Bücherstube angeboten. Zudem gibt es einen „Direktverkauf“ an Freunde und Bekannte, die schon alle auf den Basar gewartet hatten.

Besonderer Dank gilt hier den Erwähnten für die selbstlose Bereitstellung einer Präsentations- und Verkaufsplattform ebenso wie Frau Elisabeth Schmid, die nicht nur seit Jahren unsere Eltern im Filzen unterrichtet, sondern selbstlos unzählig viele liebevolle Waldtiere, Vögel und weiteres für den Verkauf fertigt.

Die Kindergartengemeinschaft des Waldorfkindergartens Kißlegg freut sich (und hofft) auf einen Basar 2022, der wieder für alle zum Ort der Begegnung, des Gesprächs, des Staunens, Lachens und Spielens – einfach der gemeinsamen Freude wird.