Der Wald brennt - und die Feuerwehr muss an der Bahnschranke Däumchen drehen

Als am Mittwoch Teile eines Waldes bei Immenried in Brand gerieten, waren zum Glück Spaziergänger vor Ort, die eine Ausdehnung des Feuers verhinderte. Denn die Kißlegger Feuerwehr traf erst verspätet am Einsatzort ein – sie stand vor den geschlossenen Schranken des Kißlegger Bahnübergangs, erzählt Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

Am Kißlegger Bahnübergang warten nicht nur Pkw, sondern oft genug auch Rettungskräfte. (Foto: Archiv: Susi Weber)

Die Polizei berichtete am Donnerstag, dass im Waldgebiet beim Immenrieder Holzmühleweihers gegen 14.30 Uhr mehrere Glutnester entdeckt worden waren. Die Ursache ist demnach noch unklar. „Allerdings war das verdorrte Schilf, Gras und Holz eine leichte Beute des Feuers“, so Krattenmacher.

Wanderer ergriffen Maßnahmen

Der erzählt, dass Wanderer den Brand entdeckten und mutig Maßnahmen ergriffen hätten, um eine weitere Ausdehnung und Zerstörung zu verhindern.

„Es hätte aber auch anders und schlimmer kommen können“, erklärt er. Denn die nach seinen Angaben komplett alarmierte Kißlegger Feuerwehr stand 20 Minuten am geschlossenen Bahnübergang in der Schloßstraße und habe gebangt. Und Krattenmacher ergänzt: „Kurios, in der Zeit kam kein Zug.“

20220323_145154_623c7e5f4d860.jpg

Für den Bürgermeister zeigt der Vorfall abermals, wie wichtig der Bau einer Bahnunterführung im Kißlegger Ortskern sei. In der Vergangenheit hatten bereits die Rettungskräfte der Johanniter bei Einsätzen länger vor verschlossenen Schranken gestanden.

Podiumsdebatte steht zum Thema an

Aufschluss zum aktuellen Sachstand könnte es in der kommenden Woche geben. Am Donnerstag, 31. März, findet in der Mensa der Realschule Kißlegg eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema Bahnübergang statt.

Die Veranstaltung wird auch via Stream auf www.kisslegg.de zu sehen sein. Hierzu sind laut Krattenmacher Interessierte sowie die Kißlegger Bürgerschaft eingeladen.

Mit diesem Post in sozialen Netzwerken berichtete die Kißlegger Feuerwehr über den Grund, warum sie verspätet zu einem Brand in Immenried eintrafen. (Foto: FW Kißlegg)

Beim Brand in Immenried kamen übrigens glücklicherweise keine Menschen zu Schaden. Die letztlich nach dem Öffnen der Schranken mit 35 Mann eintreffende Feuerwehr konnte die Glut dann ablöschen.