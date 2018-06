Vortrag in Kißlegg: Wie der Garten wieder summen kann

Zum Jahr der Artenvielfalt veranstaltet die BUND-Gruppe Kißlegg/Argenbühl einen Vortrag von Simone Kern zur Artenvielfalt in Zusammenarbeit mit den Vereinen ELK und Erle und der Unterstützung der Stiftung Wilde Argen am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthof „Ochsen“ in Kißlegg. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird laut Pressemitteilung gebeten.

Mit 220 Besuchern stieß der Vortrag in Leutkirch bereits auf gute Resonanz, heißt es in der Mitteilung weiter. Die im Allgäu lebende Landschaftsarchitektin und Sachbuchautorin Simone Kern gibt in ihrem Vortrag konkrete Gartenprojekte und Pflanzbeispiele. Damit zeigt sie eine Bandbreite von Gestaltungs- und Verbesserungsmöglichkeiten auf – und seien die Möglichkeiten noch so klein – wie der eigene Garten zum „Insektenparadies“ verwandelt werden kann. Denn leider haben Steinwüsten in den Vorgärten Hochkonjunktur, dort lebe und summe nichts. Zugleich steht es nicht gut um Wildbiene, Schmetterling und Co. Doch könne laut Pressetext jeder etwas zur Verbesserung dieser Not in seinem Garten beitragen.

Im Anschluss steht Simone Kern, Autorin des gleichnamigen Buches „Mein Garten summt“, welches 2017 mit dem Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet wurde, für Fragen zur Verfügung. Schon lange aktiv ist sie zudem für die deutschlandweite Initiative „Blühende Landschaft“, welche sich explizit für das Wohl der Insekten einsetzt.