Vorsichtiger Startschuss für Kißlegger Wohngebiet Becherhalde III

Die Lebensmittelkette Feneberg will einen Filiale im Wohngebiet Becherhalde eröffnen. Das Gebäude soll entlang der Pfarrer-Lohr-Straße entstehen. Die Unterbringung eines Supermarktes war in der Konzeption für die Becherhalde eigentlich nicht vorgesehen, erklärte Bauamtsleiter Manfred Rommel in der Gemeinderatssitzung. „Die aktuelle Situation in Kißlegg verlangt es aber, dass wir hier umplanen und einen Supermarkt zulassen“, sagte Rommel. Dafür müssen vier Befreiungen vom bisherigen Bebauungsplan gestattet werden: Die Einfahrt der Lieferungen erfolgt über öffentliche Grünfläche, auch die Kundeneinfahrt wird auf einer bisherigen Grünfläche gebaut, die Baugrenzen sowie die Grundflächenzahl werden überschritten. Dass die Einfahrten nach Norden hin auf die Grünfläche verlegt werden, verbessere den Lärmschutz für die Anwohner, erklärte Rommel weiter. Der Gemeinderat stimmte den Ausnahmen zu. Rein farblich gesehen werde sich Feneberg laut Bauamtsleiter Rommel den Vorgaben im Wohngebiet anpassen und auf die üblichen Grün- und Grautöne weitestgehend verzichten, um ein einheitliches Bild am Ortseingang zu wahren.

Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung nutzten mehrere Bürger die Chancen, direkt Fragen an die Verwaltung zu stellen. Ein Anliegen: die Becherhalde III als günstigen Wohnraum für alle zu planen. „Gibt es Ansätze, wie man mit wenig Aufwand und Geld Wohnraum schafft, der für einkommensschwache Familien für die kommenden Jahrzehnte attraktiv sein könnte?“, fragte ein Bürger aus dem Zuschauerraum. Auch viele Flüchtlinge, die sich über Jahre hinweg gut integriert hätten, müssten wegen fehlendem Wohnraum ihre neue Heimat verlassen. „Container sind keine langfristige Lösung“, so der Bürger weiter. Darauf könne er noch keine Antwort geben, sagte Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Der Gemeinderat sei diesbezüglich gerade in der Diskussion. „Es geht aber nicht nur um Integration, sondern allgemein um günstigen Mietraum. Zur Zeit kommen viele Anfragen bei uns an“, sagte Krattenmacher. Auch Unternehmen seien verstärkt auf der Suche nach bezahlbaren Arbeiterwohnungen. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass viele Kißlegger Familien die aktuellen Mietpreise nicht mehr stemmen könnten. „Nicht alle Probleme können in der Becherhalde gelöst werden,“ so der Bürgermeister. Auch das Seniorenwohnen müsse unter anderem angegangen werden. Die Verwaltung habe bei der Planung von Bauabschnitt II in der Becherhalde gemerkt, dass das ursprüngliche Konzept, nur Einfamilienhäuser zu bauen, nicht aufgeht. (mag)