Vom Spitzen- zum Kellerduell

Auf dieses Spiel haben beide Mannschaften die gesamte bisherige Saison über in der Fußball-Landesliga gewartet: Am Sonntag (14.30 Uhr) steigt das erste Allgäuderby zwischen der SG Kißlegg und dem FC Leutkirch in dieser Klasse überhaupt.

In der vergangenen Saison begegneten sich die Mannschaften noch in der Bezirksliga, stiegen als Erster (Kißlegg) und Zweiter (Leutkirch über die Relegation) beide auf. Das Spiel am Sonntag wenige Monate nach diesen Erfolgen ist aber das Gegenteil einer echten Spitzenpartie, nämlich ein absolutes Kellerduell. Kißlegg ist Tabellenletzter in der Landesliga, Leutkirch steht punktgleich mit dem weniger schlechten Torverhältnis einen Platz davor. Vier Zähler können beide Mannschaften jeweils erst vorweisen, da würde jedem ein Sieg gut tun.

Vor dem Aufeinandertreffen im Kißlegger Krumbachstadion hat die „Schwäbische Zeitung“ den Trainern Bruno Müller (FCL) und Roland Wiedmann (SGK) getrennt voneinander die gleichen Fragen gestellt.

Das sagt FCL-Coach Bruno Müller:

Vier Punkte lautet die magere Ausbeute bisher. Was hat der Mannschaft bisher gefehlt?

In einigen Spielen hat einfach die Klasse der Gegner sowie die Qualität einzelner Spieler den Ausschlag gegeben, dass wir ohne Punkte geblieben sind. Weiterhin muss man sich an ein höheres Spieltempo gewöhnen, darf sich nicht viele Fehler erlauben – dies sind extrem wichtige Faktoren. Ein gravierender Punkt war auch in einigen Spielen unsere Chancenverwertung und die Cleverness, ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Positiv war, dass wir uns Chancen und gute Spielanteile erarbeitet haben, dies aber leider oft leichtfertig und nicht mit der notwendigen Konsequenz zu Ende gebracht haben.

Was macht Sie zuversichtlich, dass es mit dem Klassenerhalt trotzdem klappt?

Die Zuversicht sehe ich darin, dass wir oft nur knapp unterlegen sind und mehrmals sehr nahe an möglichen Erfolgen lagen. Ich sehe in der Mannschaft noch Potenzial für eine weitere positive Spielentwicklung. Dafür müssen wir dranbleiben und jede Trainingseinheit nutzen. Auch die Langzeitverletzten geben der ganzen Mannschaft für die Rückrunde neuen Mut und Motivation. Im Fußball ist sehr vieles möglich, wenn man an sich glaubt und daran arbeitet.

Mit welchen Eigenschaften wollen Sie das Allgäuer Derby gewinnen?

Klare Strategie, Mut und Kampfgeist.

Bereiten Sie sich als Trainer speziell auf dieses Spiel vor?

Nein. Ich versuche zu jedem Spiel und Gegner, mich so gut es nur geht vorzubereiten, um mit dem Team erfolgreich zu sein.

Was ist an Spielen gegen direkte Nachbarn so besonders?

Die Mannschaften kennen sich, einzelne Details sind mir als Trainer aber fremd. Ich möchte da nicht zu viele Emotionen reinbringen, manchmal schadet dies mehr als es hilft. Ich versuche, mich auf das Spiel zu konzentrieren und dies auch der Mannschaft mit auf den Weg zu geben.

Wie muss das Spiel verlaufen, dass es allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird?

Spiele entwickeln sich manchmal speziell; wenn meine Mannschaft gewinnt, wird es allen Verantwortlichen und Fans des FC Leutkirch lange in guter Erinnerung bleiben. Darauf trainieren wir diese Woche hin und versuchen, dies auch im Spiel umzusetzen.

Steigt der Verlierer ab?

Ich möchte und kann eigentlich nur von uns reden. Klares Nein. Es gibt noch viele Spiele und Chancen dazu für den Klassenerhalt.

Wie geht’s am Sonntag aus?

Knapper Sieg für den FC Leutkirch.

Das sagt SGK-Coach Roland Wiedmann:

Vier Punkte lautet die magere Ausbeute bisher. Was hat der Mannschaft bisher gefehlt?

Wir konnten noch in keinem Punktspiel mit der gleichen Mannschaft spielen. Immer wieder fehlen Spieler durch Verletzungen oder anderweitig.

Was macht Sie zuversichtlich, dass es mit dem Klassenerhalt trotzdem klappt?

Es sind immer noch 54 Punkte zu vergeben...

Mit welchen Eigenschaften wollen Sie das Allgäuer Derby gewinnen?

Wille und Einsatz.

Bereiten Sie sich als Trainer speziell auf dieses Spiel vor?

Nein.

Was ist an Spielen gegen direkte Nachbarn so besonders?

Man kennt viele Leute.

Wie muss das Spiel verlaufen, dass es allen noch lange in Erinnerung bleiben wird?

Siegtreffer in der Nachspielzeit, nach einem guten Landesligaspiel von beiden Mannschaften.

Steigt der Verlierer ab?

Nein, denn es sind noch genügend Spiele.

Wie geht’s am Sonntag aus?

Ich gebe keinen Tipp ab.