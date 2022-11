Voll integriertem Gambier droht die Abschiebung: „Das fühlt sich so willkürlich an“

An einem Montagmorgen Anfang November steigt Mala Sarr in Göttlishofen nicht, wie sonst jeden Tag, aufs Fahrrad, um zur Arbeit zu fahren, sondern in ein Polizeiauto, das auf ihn wartet. Der Mann aus Gambia soll abgeschoben werden – nach sechs Jahren als Mitarbeiter beim Unternehmen Stengele in Kißlegg.

Dort zeigt man sich sehr bestürzt. „Er ist ein sehr guter Arbeitnehmer mit Fachkenntnissen. Wir haben viel Zeit und Geld in ihn investiert, und er ist super integriert“, sagt Tabea Frank von der Personalabteilung. „Auf ihn zu verzichten ist, unabhängig vom menschlichen, auch ein wirtschaftlicher Schaden.“

2013 aus Gambia geflohen

2013 flieht Mala Sarr aus seinem Heimatland Gambia. Die EU betritt er in Italien. Dort muss er für acht Monate ins Gefängnis, weil man ihm vorwirft, das Boot, in dem er mit hunderten anderen Flüchtlingen saß, gesteuert zu haben. Er selbst sagt, das sei ihm damals, mit gerade mal 18 Jahren und ohne Lebenserfahrung, gar nicht möglich gewesen.

Schlussendlich landet er in Deutschland. Auch dort wird ihm eine Straftat vorgeworfen, es ging um ein Drogendelikt. „Er hat gesagt, das wurde ihm in die Schuhe geschoben“, erzählt Tabea Frank. Niemand außer Mala Sarr selbst wisse, was damals wirklich passiert ist. Aber: Der heute 28-Jährige habe lange in Untersuchungshaft gesessen und sei zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er auch abbezahlt habe. Daher sei dieses Delikt für Stengele irrelevant.

So begründet das Justizministerium die Abschiebung

Ob das trotzdem die Begründung ist für diese unerwartete und dazu noch schnelle Abschiebung? Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an das Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg heißt es von dort: Jeder zwangsweisen Rückführung gehe eine individuelle Prüfung voraus, ob die konkrete Situation eine Abschiebung zulasse oder ob eine Legalisierung des Aufenthalts erfolgen könne, heißt es weiter. Und: „Im Fall des Betroffenen war aufgrund einer nicht unerheblichen rechtskräftigen Verurteilung keine Legalisierung möglich.“

Laut Ministerium ist also tatsächlich die Straftat von vor über sechs Jahren der Grund für Mala Sarrs Abschiebung. Und die soll schon sehr bald geschehen:

Am 18. November soll er mit dem Flugzeug zurück nach Gambia gebracht werden,

weiß Tabea Frank. Das wären dann zwölf Tage von Abholung bis Abschiebung.

Mala Sarr wuchs laut Tabea Frank in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater sei tot, seine Mutter habe Hof und Kinder nicht mehr verhalten können. Der 28-Jährige sei Legastheniker und Analphabet, eine Schule habe er nie besucht. Aber arbeiten, das könne er – bei Stengele als Montagefachkraft und Schleifer. Und das mache er sehr gut, sagt Tabea Frank.

Der Facharbeiter fehlt jetzt

Seine Arbeit bleibe jetzt liegen, das Unternehmen habe niemanden, der ihn ersetzen könne. „Es ist ohnehin so schwierig, Facharbeiter zu finden, die diese Jobs dann auch wirklich machen. Da knabbern wir richtig dran, egal, welche Stelle zu besetzen ist“, so Tabea Frank. „Man hat in diesen Menschen wahnsinnig viel Zeit investiert. Er hat ein super Team. Keiner kann sich vorstellen, dass er jetzt einfach weg ist – ein junger Mann, der hier Fuß gefasst hat. Das ist einfach nicht gerecht.“ Und: „Wir fühlen uns als Unternehmen alleingelassen.“

Gegen Absprache verstoßen?

„Wir sind relativ empört“, sagt auch Fia Straub, „denn es gibt eine Absprache, die generell gilt für Flüchtlinge in Arbeit.“ Fia Straub ist Koordinatorin bei der Unternehmer-Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“, die Betriebe unter anderem bei der Integration von geflüchteten Menschen unterstützt. Die rund 150 Mitglieder haben ihre Sitze in ganz Baden-Württemberg und Bayern. Unter ihnen befinden sich Unternehmen und Handwerksbetriebe, aber auch Verbände und Stadtverwaltungen. Auch das Unternehmen Stengele ist Mitglied.

„Herr Sarr erfüllt alle Integrationsbedingungen“, sagt Fia Straub. „Er arbeitet seit sechs Jahren bei Stengele, verdient sein eigenes Geld. Das Unternehmen hat ihn ausgebildet, die brauchen ihn. Unsere Vereinbarung war, dass solche Menschen nicht abgeschoben werden, und daran hält sich das Innenministerium offensichtlich nicht.“

Initiative und Anwalt sind aktiv

Wichtig sei, dass er in der Zeit während seiner Anstellung nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist – und das treffe zu. „Das ist wie mit Jugendlichen: Die machen Unsinn, wenn sie 17 sind, aber das darf ihnen doch mit 30 nicht immer noch nachgetragen werden.“

In der Zwischenzeit versuchen sowohl das Unternehmen als auch die Initiative, Mala Sarrs Abschiebung zu verhindern. „Wir haben sofort telefonisch und schriftlich interveniert“, sagt Fia Straub. Auch ein Anwalt wurde eingeschaltet, dessen Schwerpunkte unter anderem im Aufenthalts-, Asyl- und Flüchtlingsrecht liegen und der nun Kontakt zu dem Gambier hat.

Vorwurf: „Menschenunwürdiges“ Vorgehen

Mala Sarr selbst sind die Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt: Als er an jenem Morgen an der Flüchtlingsunterkunft in Göttlishofen, wo der 28-Jährige bislang wohnte, von der Polizei abgeholt wurde, durfte er noch eine Sprachnachricht über sein Smartphone verschicken, sagt Tabea Frank, „dann hat man ihm alles abgenommen, auch das Handy.“ Erst in Pforzheim, wo Mala Sarr mittlerweile auf seine Abschiebung warten muss, habe er in Kißlegg anrufen dürfen, aber auch nicht über sein eigenes Handy. Tabea Frank findet diese Art und Weise „menschenunwürdig“.

Auch Fia Straub sieht dies kritisch: „Jemandem die Kommunikationsmöglichkeit wegzunehmen, geht nicht.“ Zumal offenbar auch die weitere Vorgehensweise in diesem Fall von den Behörden so aufgebaut worden sei, dass es unmöglich sei, einzugreifen. „Und das ist auch menschlich gesehen nicht in Ordnung.“

„Wahnsinnige Ungerechtigkeit“

Dass gut integrierte, kompetente Facharbeiter wie Mala Sarr abgeschoben werden sollen, ist für das Unternehmen Stengele nichts Neues: Dort arbeiten Menschen aus 40 Nationen. „Wir haben viele Flüchtlinge eingestellt“, sagt Tabea Frank, „und nach und nach werden die uns abgezogen. Selbst Leute, die nicht straffällig geworden sind. Das ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Vor ein paar Jahren hieß es noch ‚Nehmt die Leute auf, stellt sie ein, wir schaffen das‘ – und jetzt müssen sie gehen. Das fühlt sich so willkürlich an.“