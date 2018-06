Volksdampf lässt in Kißlegg Dampf ab

Das Musikkabarett Volksdampf tritt am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, mit seinem Programm „Birn out – Ist ein Leben ohne Hirn möglich?“ im Foyer der Albert-Schweizer-Schule Kißlegg auf.

Das vielfach preisgekrönte Musikkabarett Volksdampf ist laut Mitteilung des Veranstalters mit Abstand das dienstälteste Kabarettensemble in der Region Bodensee-Oberschwaben, ein Phänomen in der Kleinkunstszene und seit Jahrzehnten Garant für volle Häuser, weit über die Region hinaus. „Birn out - reloaded“ ist intelligentes, temporeiches Nummernkabarett, frech, witzig und musikalisch virtuos. Lisa Greiner, Suso Engelhardt und Reiner Muffler demonstrieren in ihrer rasanten Nummernrevue, wie vielfältig die Erscheinungsformen der menschlichen Einfalt sein können.

Alle drei sind (laut eigener Aussage) schauspielerische und musikalische Multidilettanten. Auf der „Imponierliste“ sammeln sich verschiedene Kabarett- , Kleinkunst- und Publikumspreise. Neben Geige, Akkordeon, Gitarren, Banjo, Mandoline und vielem mehr ist das Markenzeichen seit langer Zeit eine von Suso Engelhardt differenziert aufgemotzte 70 Liter-Mülltonne, die als Bass, Schlagzeug, sowie zur Erzeugung sonstiger überraschender Geräusche aller Art dient. Karten können in der Bücherstube Kißlegg, Herrenstraße 34, Telefonnummer 0 75 63 / 28 33 oder über die Tickethotline 07 51 / 442 25 reserviert werden. Sie kosten im Vorverkauf 12, an der Abendkasse 13 Euro, ermäßigt für Schüler und Azubis 8 Euro.