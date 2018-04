Voba Allgäu-Oberschwaben blickt auf ein gutes Jahr zurück

Der Auftakt der acht Mitgliederforen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben ist am Mittwochabend in Kißlegg gemacht worden. Neben dem Rückblick auf den erfolgreich abgewickelten Fusionsprozess zwischen der Leutkircher Bank (Raiffeisen- und Volksbank) und der Volksbank Allgäu-West sowie einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2017 gab es noch ein Schmankerl. Zum 200. Geburtstag von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, einem der Gründerväter der Genossenschaftsidee, hielt Tobias Beck den Gästen den Spiegel vor und verbreitete seine Lebensweisheiten.

Es war Arthur Kling, der seine Begrüßung mit dem Satz von Raiffeisen „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ begann. In diesem Zusammenhang nannte der Regionalmarktdirektor für den Bereich Isny/Kißlegg die Mitglieder „Teile der Gemeinschaft“ und stellte fest: „Alle partizipieren vom Erfolg der Bank.“ Er sei stolz, die Entwicklung der Bank begleiten zu können und darüber hinaus „das Gesicht der Region zu sein“.

Vorstandssprecher Josef Hodrus erinnerte an die „große Herausforderung“, mit der gerade die technische Fusion einhergegangen sei. Nachdem man jetzt über 85 Prozent der Arbeit geschafft habe, könne er mit Fug und Recht behaupten, „dass alle Bereiche gut gelungen sind“. Hodrus blickte voraus und sagte: „Getreu unserem Leitmotiv wollen wir zusammen wachsen, um später auch zusammen zu wachsen!“

Dass 2017 ein erfolgreiches Jahr war, in dem sich die Volksbank Allgäu-Oberschwaben aufgemacht hat, immer mehr „eine starke Bank für die Menschen, für die Heimat“ zu sein, davon hörten die rund 400 Mitglieder in der Turn- und Festhalle ebenso wie von dem vor Augen geführten Selbstverständnis: „Wir sind regional verwurzelt und urdemokratisch aufgestellt.“ Josef Hodrus zog das Fazit: „Wir sind gut unterwegs und mehr als zufrieden!“

Wie erfolgreich das vergangene Jahr im Einzelnen war, das machte Hodrus an Zahlen fest. Mit einer Bilanzsumme von 2,167 Millionen Euro, was einem Plus von 5,2 Prozent entspricht, mit Kundenkrediten von 1,529 Millionen, die sich um 6,8 Prozent ausgeweitet haben, und mit Kundeneinlagen von plus 5,2 Prozent und einer Summe von 1,59 Millionen Euro steht die Voba Allgäu-Oberschwaben unter 80 Volksbanken und Raiffeisenbanken auf Platz 15.

Obwohl sich der Zinsüberschuss um 1,9 Millionen auf 43,7 Millionen Euro verringert hat, kann er mit dem in gleicher Höhe auf 37,2 Millionen Euro gesunkenen Verwaltungsaufwand ausgeglichen werden. „Und das bereits noch im Jahr der Fusion“, freute sich der Vorstandssprecher. Wie er sich freute, den 52 744 Mitgliedern eine Dividende für 2017 von insgesamt fünf Prozent signalisieren zu können.

Natürlich durfte das Thema „Digitalisierung“ und das dazugehörige „Mitgliedernetzwerk“ nicht fehlen. Josef Hodrus stellte die Frage „Nutzen auch Sie ihr Mitbestimmungsrecht?“ in den Raum und erklärte: „Bislang haben sich 1800 Mitglieder im Netz angemeldet und gestalten mit.“ Dieses Angebot, so der für den Markt und den Vertrieb zuständige Vorstand, würde die Volksbank von den Großbanken abheben.

Kreativ und quer denken

Nachdem Hodrus allen seinen Dank ausgesprochen hatte, die direkt oder indirekt mit dem Geschäftsbetrieb in 2017 zu tun hatten, wurde das Unterhaltungsprogramm eröffnet. Tobias Beck, „Experte für Erfolg und Motivation“, sprühte geradezu, als er die Menschen im Saal dazu motivierte, „kreativ und quer zu denken“. Besonders gut kam er an, als er sich die unterschiedlichen Menschentypen vornahm und sie vier Tieren zuordnete: dem zielstrebigen und rational handelnden Hai, der hinterfragenden und analysierenden Eule, dem beziehungsorientierten Delphin und dem anpackenden und hilfsbereiten Wal.

Die Quintessenz aus dem Vorgestellten hörte sich bei Tobias Beck dann so an: „Wir glauben, dass jeder Mensch anders ist. Damit haben wir nur bedingt Recht. Wenn wir uns die Typologie zu Nutze machen und Signale richtig deuten und senden, dann werden wir zum Menschenflüsterer.“