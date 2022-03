Vier Fahrzeuge sind in Unfall auf der A 96 involviert

Am Tanklastzug eines auf der A 96 in Richtung Lindau fahrenden 52-Jährigen ist am Dienstag kurz vor 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Reifen geplatzt.

In der Folge wurde die Radabdeckung weggerissen und auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, wie es im Polizeibericht heißt. Eine nachfolgende 30 Jahre alte Audi-Fahrerin bremste ihren Wagen ab. Ein 60-Jähriger erkannte das Bremsmanöver hingegen zu spät und wich mit seinem Daimler dem Audi auf die linke Fahrspur aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streife er den Audi hinten links. Zeitgleich befand sich auf der linken Fahrspur ein 32-Jähriger mit seinem Fiat, den der Daimler-Fahrer bei seinem Ausweichmanöver übersehen hatte. Der 32-Jährige wich seinerseits nach links aus, um eine Kollision zu verhindern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.