Vier Aufsteiger und ein Aushängeschild: TTF Kißlegg freuen sich auf den Saisonstart

Nach dem Saisonabbruch im März und einer damit verbunden überlangen Sommerpause starten die TTF Kißlegg in wenigen Wochen in die neue Saison. Im Aktivenbereich werden die TTF mit vier Herrenteams und einem Damenteam in den Ligen des Bezirks sowie mit einem Damenteam auf Verbandsebene vertreten sein.

Das erste Damenteam der TTF Kißlegg sicherte sich in der vergangenen Saison als Aufsteiger überraschend den zweiten Tabellenrang in der Verbandsklasse Süd und den damit verbundenen Aufstieg in die Württembergliga. Damit sorgten Larissa Ziegler, Sabrina Schorer, Carolin Schorer und Uta Gierer für ein weiteres Novum in der Vereinsgeschichte der TTF und sind weiterhin das erfolgreichste Team im Aktivenbereich sowie das sportliche Aushängeschild der TTF Kißlegg. Saisonziel der Damen I ist der Klassenerhalt.

Das zweite Damenteam wird in der nächsten Saison erneut in der Bezirksklasse antreten. Nachdem in der vergangenen Saison in dieser Liga der vierte Tabellenrang errungen werden konnte, hoffen die Kißlegger Damen um Julia Fehr, Melanie Halder, Chiara Schneider, Julia Ziegler und Luisa Wolf nun wieder auf eine Platzierung im Tabellenmittelfeld.

Das erste Herrenteam der TTF beendete die Saison auf dem zweiten Tabellenrang der Bezirksklasse und schaffte damit den direkten Wiederaufsteig in die Bezirksliga. Nachdem beim letzten Auftritt in der Bezirksliga der Abstiegskampf im Vordergrund stand, will das Team dieses Mal um das Tabellenmittelfeld konkurrieren. Ulrich Kersenfischer, Robin Fischer, Florian Weiland, Stephan Kölsch, Armin Zeh, Walter Weiland und Elias Lampert werden ihr Bestes geben, das Team erneut in der Bezirksliga zu etablieren.

In der Kreisliga A tritt erneut das Team der Herren II an, welches sich in der letzten Saison knapp den Klassenerhalt sichern konnte. Das Ziel von Franz Kronthaler, Achim Geisler, Yannick Kronthaler, Lukas Weiland, Johannes Würzer, Daniel Martin und Heiko Dodek ist es, einen frühen Klassenerhalt zu erspielen.

Der dritten Herrenmannschaft gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Kreisliga B. Christoph Kölsch, Darius Dodek, Marcel Ziegler, Bertram Rall, Sven Heim, Maik Saß und Frank Schamschula sind zuversichtlich, diese Liga halten zu können.

Für die Herren IV geht es darum, sich nach dem Aufstieg in die Kreisliga C in der Klasse zu etablieren. Im Team stehen Moritz Kirsner, Simon Sonntag, Markus Gletter, Thomas Brack, Christian Halder, Oliver Schneeweiss und Alexander Buffler.