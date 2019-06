Viele feiern Kermes mit der Türkischen Gemeinde

Die Türkische Gemeinde in Kißlegg hat am Wochenende wieder ihre Türen geöffnet und zur Kermes eingeladen. Hunderte sind gekommen. Der Türkische Kultur- und Sportverein gab Führungen durch die Gebetsräume im ehemaligen AKO-Gebäude und auf der Straße und im Hof davor waren Marktstände aufgebaut. Jahr für Jahr sehr beliebt: Die kulinarische Spezialitätenmeile. Kebab, Köfte, Lahmacun und, und, und – frisch zubereitet gab es alles, was das Schlemmerherz begehrt.