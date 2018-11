Der Kißlegger Fotowettbewerb findet mittlerweile zum siebten Mal statt. Die Beliebtheit des Wettbewerbs unter Hobbyfotografen spiegelt sich laut Mitteilung der Gemeinde auch in der steigenden Zahl der Einsendungen wieder. Im Jahr 2018 wurden demnach 113 Bilder eingereicht. Es habe auffallend viele Einsendungen zum Thema Biodiversität gegeben.

Das Kuratorium, bestehend aus Verena Häge und Angelika Pfeffer vom Gäste- und Bürgerbüro sowie Werner Schuwerk und Wolfgang Mair von den Garten- und Blumenfreunden Kißlegg, trafen aus den Einsendungen eine Vorauswahl. Die ausgewählten Fotos hängen im zweiten Obergeschoss des Neuen Schlosses aus und können dort mit Eröffnung des Weihnachtsmarkts besichtigt werden.

Jeder Besucher hat die Möglichkeit, sich an der Abstimmung zu den besten Bildern zu beteiligen. Er erhält einen Stimmzettel, mit dem er seinem Lieblingsbild seine Stimme geben kann. Die Öffnungszeiten bis zum 20. Dezember für die Ausstellung sind dienstags und donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr.

Im Rahmen der Ausstellungsvorbereitungen kam es nach Angaben der Gemeinde zur Übergabe der Aufgabe von Angelika Pfeffer an Verena Häge. Pfeffer hatte den Kißlegger Blumenschmuckwettbewerb von 2001 bis 2011 und danach den Kißlegger Fotowettbewerb betreut. Im vergangenen Jahr wurde Häge verstärkt in die Aufgabe eingearbeitet. Pfeffer geht in den Ruhestand und übergibt die Aufgabe nun vollständig an Häge.