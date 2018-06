VGV: Kißlegger wünschen sich Ikowa

Der Vorstand des Verkehrs- und Gewerbevereins Kißlegg (VGV) steht hinter den Plänen, an der Auffahrt der A96 bei Waltershofen ein interkommunales Gewerbegebiet entstehen zu lassen. So heißt es in einer Stellungnahme des VGV.

Dementsprechend habe die neue Vorsitzende des Vereins, Katharina Beyersdorff, mit Unverständnis auf die Ankündigung der Schutzgemeinschaft Argentäler reagiert, Klage gegen das Projekt einreichen zu wollen. „Irgendwann ist genug“, so Beyersdorff, die bei diesem Thema die 115 Mitgliedsbetriebe des VGV nahezu geschlossen hinter sich wisse, heißt es weiter in der Stellungnahme. „Das Thema wurde nun über Jahre hinweg ausführlich diskutiert. Jede erdenkliche Prüfung wurde vorgenommen und bestanden. Nicht einmal die Petition hatte Erfolg. Die Genehmigungsbehörden haben schon mehrmals klargemacht, dass das Ikowa und ein ähnliches Projekt bei Bad Wurzach nicht miteinander vergleichbar sind.“

Klage würde weiter verzögern

Eine Klage hätte deshalb ohnehin nur geringe Erfolgsaussichten, würde aber zu einer weiteren Verzögerung führen. Das, so Beyersdorff, wäre nicht nur für die Wirtschaft ein Rückschlag, sondern auch für die Gemeinde und deren Bürger. „Es gibt Unternehmen, die auf die Baufreigabe warten. Und es gibt unserer Meinung nach keinen besseren Platz für ein Gewerbegebiet als diesen. Wenn hier noch von einer Interessenslage gegen das Projekt gesprochen wird, muss die Frage erlaubt sein, wessen Interessen das sein sollen.“

Wer gegen das Ikowa klage, klage jedenfalls nicht im Sinne der Allgemeinheit, „denn die will wohnortnahe Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen für die Finanzierung des Schulbetriebs, der Kinderbetreuung, der Gemeindestraßen, des öffentlichen Verkehrs und der Gemeindeverwaltung“, so Beyersdorff.

Mehrere Gründe für Ikowa

Als Gründe, weshalb sich der Verkehrs- und Gewerbeverein Kißlegg so für das Projekt einsetzt, nennt Beyersdorff, dass das Gewerbegebiet Zaisenhofen keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr habe, dass es Betriebe gebe, „die entweder hier oder eben woanders neu bauen“ wollten, und dass - entgegen der Argumentation der Ikowa-Gegner - eine neuerliche Nutzung bereits bebauter ehemaliger Industrieflächen nur bedingt möglich sei.

„Auf dem ehemaligen AKO-Gelände ist kaum mehr etwas zum Umwidmen übrig“, so Beyersdorff. „Für die Jugend, für die Finanzierung der Gemeindeausgaben, für wohnortnahe Arbeitsplätze und für ein gedeihliches Wachstum in der Gemeinde Kißlegg appellieren wir deshalb an die handelnden Personen, den Weg für das Ikowa nun endlich frei zu machen und von einer Klage abzusehen.“