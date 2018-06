Verwaltung ist für Tempo 30

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 12. Oktober, im Kißlegger Feuerwehrhaus geht es wieder um eine mögliche Tempo-30-Regelung in der Parkstraße. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, schlägt die Verwaltung eine Ausdehnung von Tempo 30 auf die Parkstraße vor. Sollte der Gemeinderat zustimmen, wird die Verwaltung damit beauftragt, einen entsprechenden Antrag bei der Straßenverkehrsbehörde zu stellen.

Die Diskussion um Tempo 30 in der Parkstraße hatten die Gemeinderäte schon einmal Mitte Februar dieses Jahres geführt. Ein Antrag der Parkstraßen-Anwohner auf Einführung von Tempo 30 wurde damals mit neun zu acht Stimmen abgelehnt. Erst sollten Verkehrszählungen gemacht werden.

Diese wurden inzwischen gemacht: an neun Werktagen im Februar und März (vor der Tempo-30-Einführung in Schloss- und Herrenstraße) sowie an sieben Tagen im April und im Juli nach der Einführung. Das Ergebnis: Im ersten Messzeitraum waren im Durchschnitt pro Tag 1825 Fahrzeuge unterwegs, davon 109 Lastwagen. Im zweiten Messzeitraum waren durchschnittlich 2045 Fahrzeuge unterwegs, davon 119 Lkw. Es wurde also eine Steigerung von 220 Fahrzeugen gemessen. Bei den Fahrzeugen entspricht das einer Zunahme von zwölf Prozent, bei den Lastwagen von neun Prozent.

Bemerkenswert waren auch die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten bei den Fahrzeugen in der Tempo-50-Zone: Sie lagen zwischen 75 und 97 Stundenkilometern.

In der Sitzungsvorlage heißt es auch, dass man bei der Betrachtung auch die Umstrukturierung des Kißlegger Bahnhofes im Jahr 2012 berücksichtigen müsse. Dadurch habe sich bereits 2012 das Verkehrsaufkommen in der Parkstraße erhöht. Zwar habe es in dieser Zeit keine detaillierten Verkehrszählungen gegeben. Anhand vorhandener Geschwindigkeitsmessprotokolle (2008 bis 2012) und deren Hochrechnungen, geht die Verwaltung aber von einem Aufkommen von durchschnittlich 1660 Fahrzeugen pro Tag aus. Die Verwaltung schlussfolgert daraus, dass der Verkehr durch die höhere Frequentierung des Bahnhofs bereits seit 2012 um zehn Prozent gestiegen ist.

Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, dass entlang der Parkstraße mehrere große Wohngebäude entstanden sind. Darunter ist zum einen das Wohnheim der OWB. Ferner nutzten viele Schüler die Parkstraße in Richtung Bahnhof, um mit Zug oder Bus an die jeweiligen Schulen zu gelangen. Die Verwaltung schlägt daher aus den vorliegenden Gründen vor, die Tempo-30-Regelung auf die Parkstraße auszudehnen und einen entsprechenden Antrag bei der unteren Straßenverkehrsbehörde zu stellen.

Die Sitzung des Gemeinderats ist am Mittwoch, 12. Oktober, 17Uhr, diesmal im Feuerwehrhaus. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem der Bebauungsplan Waltershofen-West, die ersten Beratungen zur Änderung von Hauptsatzung und Geschäftsordnung Gemeinderat sowie der Wasseranschluss nach Leupolz. Zudem soll Christian Schmid aus dem Gemeinderat ausscheiden. Bürger können ab circa 19.45 Uhr Fragen stellen.