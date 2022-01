Verursacher für Ölspur in Kißlegg gesucht

Zeugen sucht der Verkehrsdienst Kißlegg, nachdem am Freitag gegen 17.30 Uhr eine Ölspur in Kißlegg bemerkt worden ist. Laut Polizei zog sie sich über 1,4 Kilometer von der Wangenerstraße über die Herrenstraße bis in die Schlossstraße und endete in der Seestraße. Die gesamte Stecke musste von der Feuerwehr, die mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, abgestreut werden. Hinweise zum Verursacher nimmt der Verkehrsdienst in Kißlegg unter 07563 / 909 90 entgegen.