In eine Metzgerei in der Schloßstraße in Kißlegg hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag, 23. August, versucht einzusteigen.

Laut der Polizei misslang es dem Täter, eine Tür zum Gebäude aufzuhebeln, weshalb er unverrichteter Dinge von Dannen zog. Insgesamt entstand an der Tür ein Schaden von 1000 Euro. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und schließt einen Zusammenhang zum Einbruch in ein Geschäft in der Immenrieder Straße nicht aus.