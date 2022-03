Vermisster 62-Jähriger aus Kißlegg tot aufgefunden

Seit den Mittagsstunden des gestrigen Montags wurde ein 62-jähriger Mann aus Kißlegg vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Der Vermisste wurde am Dienstagmittag in einem Teilort von Leutkirch tot aufgefunden.

Suchaktion mit Hubschrauber

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hatte sich der 62-Jährige zu Fuß von seiner Wohnanschrift entfernt und war zuletzt am Montagnachmittag bei Waltershofen gesehen worden.

Ein Passant fand den Vermissten schließlich im Bereich eines Weihers. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Die Polizei hatte zuvor um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, um den Mann zu finden. Bei den Suchmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.