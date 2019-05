Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rund 8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr an der Einmündung Emmelhofer Straße / Parkstraße ereignet hat. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Parkstraße in Richtung Emmelhofer Straße. Als sie an der Einmündung nach rechts abbog, übersah sie laut Polizeimeldung eine von links kommende vorfahrtberechtigte 24-jährige Skoda-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zwischen den Fahrzeugen zu einer Kollision.