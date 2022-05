Verkehrssicherheitstag für Biker

Für eine sichere Zweiradsaison: Wie die Polizei mitteilt, findet am Sonntag, 29. Mai, von 13 bis 17 Uhr am Rathausplatz in Kißlegg ein Verkehrssicherheitstag für Motorradfahrer statt. Das Polizeipräsidium Ravensburg informiert an diesem Tag gemeinsam mit der Verkehrswacht Württemberg-Allgäu, dem Landratsamt Ravensburg und weiteren Partnern umfangreich über die laut Mitteilung „für viele schönste Form der Fortbewegung“. Neben Informationen zu Sofortmaßnahmen an der Unfallstelle, zu Technik, Reifen, Helm und Ausstattung wird es auch einen Rauschbrillenparcours geben. Darüber hinaus haben Bikerinnen und Biker bei dem Verkehrssicherheitstag auch die Chance, bei einem anspruchsvollen Quiz rund um das Thema Verkehrsunfallprävention etwas zu gewinnen. Als Preis winkt unter anderem ein Fahrsicherheitstraining. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.