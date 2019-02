Verkehrskommissariat Kißlegg mit Stahlbaupreis ausgezeichnet

Der Sonderpreis des Deutschen Stahlbaus ist an das Verkehrskommissariat Kißlegg mit seiner in die Fassade integrierten Fotovoltaikanlage verliehen worden. Der Preis zeichnet laut einer Pressemitteilung von Vermögen und Bau ein Bauwerk aus, das Rohstoffe und Energie über den gesamten Lebenszyklus sparsam einsetzt und eine lange Nutzungsdauer durch einfache Anpassung an neue Funktionen gewährleistet.

Zehn Reihen mit Fotovoltaik-Modulen verlaufen längs an der Südseite des Verkehrskommissariats, sie lassen sich von Hand drehen und dienen gleichzeitig als Energielieferant und als Sonnenschutz. „Einmalig im Württembergischen Allgäu“ sei die fassadengebundene Fotovoltaikanlage am Kommissariat, erklärte der zuständige Architekt Robert Brixner laut Mitteilung bei der Preisverleihung. Die modulare Bauweise ermögliche sowohl eine schnelle, günstige als auch umweltschonende und nachhaltige Konstruktion.

Bei der Übergabe des Preises führte der Leitende Baudirektor Hermann Zettler, Chef von Vermögen und Bau Baden-Württemberg des Amts Ravensburg, laut Mitteilung aus, dass im Zuge der Polizeistrukturreform 2014 aus der Autobahnpolizei das Verkehrskommissariat Kißlegg wurde. Mit der Umsetzung dieser Baumaßnahmen sei ein wertvoller Beitrag zur Baukultur und Nachhaltigkeit mit Vorbildfunktion geleistet worden. Bereits 2017 im Jahr seiner Fertigstellung wurde das Projekt laut Mitteilung mit der Hugo-Häring-Auszeichnung Bodensee 2017 prämiert.

Diskussion um Fotovoltaikanlage

Die Fotovoltaikanlage sorgte im Sommer 2018 für Diskussionen: Der Rechnungshof des Landes hatte die Wirtschaftlichkeit der Anlage kritisiert (die SZ berichtete). Die Ausrichtung der Anlage sei nicht ideal. Nach Berechnungen des Rechnungshofs werde die Fotovoltaikanlage in Kißlegg mit einer Spitzenleistung von nur sieben Kilowatt die Investitionskosten von mehr als 30 000 Euro während ihrer technischen Lebensdauer nicht erwirtschaften können. Das schrieb der Rechnungshof in der „Denkschrift 2018“.

Der zuständige Architekt Robert Brixner würde diese Fassade aber jederzeit genau so wieder planen, sagte er dazu im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die reine Ökonomie stehe hier einer Baukultur gegenüber, so der Architekt. 30 000 Euro hat die Fassade des Erweiterungsbaus am Verkehrskommissariat inklusive Fotovoltaik gekostet. Die 15 000 Euro Mehrkosten durch die integrierte Fotovoltaikanlage würden die Module locker allerdings in ihrer Lebensdauer erwirtschaften, erklärte Brixner. Er wolle sich auch weiterhin für eine optisch ansprechende und gleichzeitig nachhaltige Baukultur im Land einsetzen.