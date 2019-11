Vereinsheim brennt komplett nieder

Das Vereinsheim des Modell-Flug-Clubs Wangen-Kißlegg am Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterriedgarten und Reute ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die durch einen Verein genutzte etwa fünf mal fünf Meter große Hütte sowie ein darin befindlicher Rasenmähtraktor komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht auf Brandstiftung, weshalb das Kriminalkommissariat Ravensburg die Ermittlungen übernommen hat.