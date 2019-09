„Verein ist auch nach vier Jahrzehnten sehr gut aufgestellt“

Im Jahr 1979 fanden sich 33 Tennisspieler zusammen und gründeten den TC Kisslegg, nachdem die Gemeinde den Platz zur Verfügung gestellt hatte. Das nahmen die nunmehr 135 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche, zum Anlass, ein großes Fest zu feiern.

Mit einem Sektempfang starteten die Sportler. Geehrt wurden langjährige Mitglieder, darunter auch einige „Alte Hasen“, die schon vor 40 Jahren bei der Gründung dabei waren. Einer von ihnen, Horst Langner, erinnert sich gerne an die guten, alten Zeiten. Er war seinerzeit der Architekt der Anlage und des Tennisheims, das schon im Jahr nach der Gründung fast ausschließlich in Eigenarbeit der Vereinsmitglieder errichtet worden war.

„Wir hatten großes Glück“, erzählt Langner, „unsere Anlage an einem so schönen Ort bauen zu können“. Und ein großer Vorteil sei auch gewesen, dass die Gründung in die Zeiten gefallen sei, als Tennis nicht zuletzt wegen der Erfolge des Großmeisters Boris Becker boomte. „Der Verein hat das Abflauen des Tennis-Booms erstaunlich gut überstanden“, so Langner, das sei ein Wunder, das ihn sehr freue, andernorts stünden viele Tennishallen her. Doch in Kisslegg sei es gelungen, Nachwuchs für den Sport zu begeistern und tolle Leute zu finden, die ehrenamtlich Ämter im Vorstand übernähmen. Beides sei heute keinesfalls mehr selbstverständlich.

Ein Blick auf die vier Sand- und zwei Allwetterplätze beweist es. Zwar musste die für das Fest anberaumte Vereinsmeisterschaft wegen vieler verletzter Spieler abgesagt werden, aber auf den Feldern standen die „jungen Cracks“ und zeigten hervorragendes Schautennis. „Wir haben mittlerweile sieben Mannschaften, sowohl aus den Reihen der Kinder, in der Jugend und bei den Erwachsenen“, erklärte Vorstand Roland Moll, „eine sogar mit über 50-Jährigen“, fügte er hinzu. Zwei Mannschaften stiegen in dieser Saison auf und spielten dann immerhin auf Landesebene mit. Hobbyspieler seien aber im Verein ebenso vertreten wie die ambitionierten Sportler, und das sei gut so. Ein wenig bedauerte er, dass der Verein früher „eine große Familie“ gewesen sei, heute würden viele Sportler den Club als Dienstleistung in Anspruch nehmen, aber auch das sei natürlich willkommen.

Doch die Feststimmung wurde dadurch nicht getrübt. „Besonders freut mich, dass wir in den vier Jahrzehnten so gut mit der Gemeinde kooperiert haben und Bürgermeister Dieter Krattenmacher immer ein offenes Ohr für uns hatte“, fügte Moll hinzu.