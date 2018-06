Urkunde und Scheck zum Jubiläum

Doppelten Grund zum Feiern hat es am Samstagabend im Kißlegger Gasthof Ochsen gegeben: Parallel zum WM-Spiel Deutschland-Schweden wurde hier das 50-jährige Bestehen des Bezirksverbands Allgäu der Gartenfreunde begossen. Gewiss freute sich mancher Fußball- und Gartenfreund über Rasenglück im Doppelpack: Einmal im russischen Sotschi und einmal im eigenen Kleingarten.

„Für uns ist das ja heute ein Heimspiel“, erklärte Wolfgang Mair, Vorstand der Kißlegger Gartenfreunde zu Beginn des Festakts. Der örtliche Verein ist mit über 500 Mitgliedern der größte im Bezirk, unter den Top-Ten in Baden-Württemberg und dazu zwischen Wangen, Leutkirch, Isny und Bad Wurzach zentral im Allgäu gelegen. Kein Zufall also, dass der Festsaal des „Ochsen“ in Kißlegg zum Spielfeld des Jubiläums wurde.

Was sich in den vergangenen 50 Jahren verändert hat, betonte der Vize-Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde, Ralf Hurlebaus, in seiner Festrede: „Für viele Familien war die Selbstversorgung damals selbstverständlich und auch notwendig.“ Heute stünden Obst und Gemüse dank der Globalisierung ganzjährig zur Verfügung. „Mitimportiert“ werden aber, so Hurlebaus, auch Schädlinge und Parasiten. Diese machen den Gartenfreunden – nicht zuletzt wegen des Pestizidverbots für ihre Anlagen – zu schaffen. Der Landesverband unterstütze die Vereine „wo es nur geht“, sagte der Vize-Präsident. Als Beispiel führte er kürzlich erstelltes Infomaterial zur EU-Datenschutzverordnung an. Der Vertreter des Landesverbands reiste allerdings, wie er betonte, „nicht mit leeren Händen“ nach Kißlegg. Für den Bezirksverband Allgäu brachte er zum Jubiläum eine Urkunde und einen Scheck mit. „Also einen Scheck mitbringen, so einfach machen wir’s in Kißlegg nicht.“, kündigte Bürgermeister Dieter Krattenmacher sein Geschenk an. Er lädt die zum Jubiläum den Bezirksverband zu einer persönlichen Führung durch das neue Schloss ein. Der Schultes würdigte die Arbeit der Gartenfreunde: „Was sie machen ist kein Auslaufmodell.“ Er sei sich sicher, dass auch junge Leute großes Interesse an Themen wie Biodiversität und Bienenschutz haben. „In einem Garten kann man einen wunderschönen Lebensraum schaffen – auch für sich selbst.“, so das Gemeindeoberhaupt. Mit launigen Mundartgedichten von Johannes Wiest läutete Anita Häring aus Wangen den den humorvolen Teil des Festabends ein: „Doch am schönschte sind die Blume, farbeprächtig blüht’s do auf. Guggs a, es tut sich wirklich lohne, glei goht so s Herz oim vollends auf.“

Bei der Einlage des Kißlegger Gartenvereins verwandelten sich vier Trauerweiden zu urlaubslustigen Witwen auf dem Weg nach Italien und ernteten damit viel Applaus und Zugabe-Rufe. Mamma mia!