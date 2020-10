Deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 1.30 Uhr auf der A 96 bei einem 19-jährigen VW-Fahrer festgestellt. Der Mann musste laut Bericht in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun neben einem empfindlichen Bußgeld Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.