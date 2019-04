Unfallflucht nach Kollision in Baustelle

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 13.30 Uhr die Schlossstraße in Richtung Immenried. Laut Angaben eines Zeugen soll dieser an einer Engstelle im Baustellenbereich einen am rechten Straßenrand abgestellten Citroen gestreift haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Unfallflüchtige soll 60 bis 65 Jahre alt sein und helle Haare mit leichten Locken haben. Er war mit einem Volvo V 40 oder V 60 unterwegs. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529 / 971560, in Verbindung zu setzen.