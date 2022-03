Unfallflucht mit Lieferwagen

Am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr fuhr ein 64-Jähriger auf der Wangener Straße in Richtung Zaisenhofen, als ihm im Begegnungsverkehr ein weißer Lieferwagen auf seinem Fahrstreifen entgegen kam. Den Sachschaden am Toyota des Geschädigten durch den Streifvorgang der jeweils linken Außenspiegel schätzt die Polizei auf 200 Euro. Wer Angaben zum flüchtigen Fahrer des Lieferwagens machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.