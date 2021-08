Auf dem Parkplatz am Holzmühleweiher hat laut Polizei am Donnerstagabend ein Unbekannter einen geparkten Wagen angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Zwischen 20 und 21 Uhr touchierte der Verursacher den abgestellten Audi A 3, an dem ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Telefon 07522 / 98 40 um Hinweise.