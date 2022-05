Unfall beim Öffnen der Autotüre

Ein 73-jährige VW-Fahrer ist am Montag gegen 16.45 Uhr in der Schloßstraße gegen die leicht geöffnete Türe eines am Fahrbahnrand geparkten Skoda gefahren, meldet die Polizei. Durch die Kollision wurde die Autotüre des Skoda vollständig nach vorne gebogen, an den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10000 Euro. Der 73-Jährige und die 38-jährige Fahrerin des Skoda, die in dem Moment aussteigen wollte, blieben glücklicherweise unverletzt. Um den VW musste sich ein Abschleppdienst kümmern.