Unfall auf der A96: Lkw-Fahrerin wird bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 96 bei Kißlegg in Fahrtrichtung Lindau ist am Morgen eine Lkw-Fahrerin tödlich verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Polizei stand die Frau in der Nähe ihres Fahrzeugs auf dem Seitenstreifen. Sie wollte den Hergang eines Unfalls klären, in den sie zuvor verwickelt war. In die Unfallfahrzeuge auf dem Seitenstreifen krachte im Anschluss ein Sattelschlepper. Die 61 Jährige Fahrerin wurde daraufhin von ihrem eigenen Lkw überollt. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer, der in den ersten Unfall verwickelt war und ebenfalls auf dem Seitenstreifen stand, sah den Sattelschlepper kommen und rettete sich hinter die Leitplanke. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen