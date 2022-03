Alle vier Reifen eines in der Blumenstraße in Kißlegg geparkten Ford Transit hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende zerstochen. Laut Polizei verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 um Hinweise.