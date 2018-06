Unbekannter Mann spricht Schulkinder an

Der Fahrer eines Ford-Kombis hat am Dienstag, gegen 8.15 zwei Schulkinder in der Eugen-Bolz-Straße in Kißlegg angesprochen. Wie die Polizei berichtet, fragte der Mann die Kinder, ob sie bei ihm mitfahren wollen. Da sich aber die Mutter des Schulkameraden noch in der Nähe aufhielt, sei der Unbekannte weitergefahren. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei etwaige Zeugen des Vorfalles, sich mit der Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 in Verbindung zu setzen.