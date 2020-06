Unbekannter Fahrer schrammt Holzzaun in Kißlegg und haut ab

Vermutlich der bislang unbekannte Fahrer eines VW Transporters ist am Mittwochabend zwischen 20 und 22.30 Uhr, von der L 265 kommend, in der Robert-Bosch-Straße in Kißlegg unterwegs gewesen und war in Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens nach rechts von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, streifte er einen Holzzaun, der auf einer Länge von etwa 15 Metern beschädigt wurde. Dem Unbekannten gelang es anschließend wieder, auf die Fahrbahn zurückzulenken. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er davon.