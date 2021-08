Unbekannter bricht in Kißlegger Geschäft ein

In ein Geschäft in der Immenrieder Straße in Kißlegg ist am vergangenen Wochenende ein Einbrecher eingestiegen. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet um Hinweise unter Rufnummer 07529 / 971560.

Der Unbekannte versuchte, ein Fenster zu einem Büro aufzuhebeln. Als ihm das misslang, schlug er die Scheibe ein und gelangte ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Beute durchwühlte er mehrere Räume, bevor er sich mit einer Bargeldsumme, die er in einer Geldkassette fand, davonmachte.