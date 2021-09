Unbekannter bricht in Haus ein – Zeuge bemerkt Mann in der Nähe

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag zwischen 20.30 und 21.30 Uhr in ein Haus in der Dr.-Franz-Reich-Straße in Wangen eingebrochen.

Mutmaßlich über ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss gelangte der Unbekannte in das Gebäude und brach dort eine Zwischentür gewaltsam auf, heißt es im Polizeibericht. Im Anschluss durchsuchte der Einbrecher sämtliche Schränke und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Einem Bewohner fiel vor der Tat in der Nähe des Hauses ein Mann auf, der etwa 30 bis 40 Jahre alt und von kleiner Statur gewesen sein soll. Ob diese Person mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, sei derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 entgegen.