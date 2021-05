Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Leutkircher Straße in Waltershofen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Der Einbruch hat sich demnach zwischen 11.15 und 13.45 Uhr ereignet. Der Einbrecher öffnete ein gekipptes Fenster neben der Haustür gewaltsam und gelangte so in das Objekt. Im Obergeschoss durchwühlte der Unbekannte mehrere Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck.