Ein Unbekannter ist am Freitag zwischen 15 und 23.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bussardstraße eingebrochen und stahl Schmuck. Der Täter war über ein Fenster in das Haus eingestiegen. Der Einbruch wurde erst am Folgetag wegen eines vom Täter ausgehängten Fensters bemerkt, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.