Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag einen in der Parkstraße an einem Gebüsch abgestellten, schwarzen Kinderwagen der Marke Chilly Kids Dino 3 in 1 mit Sportsitz und Regenabdeckung gestohlen. Dies teilt die Polizei mit. Hinweise zu diesem Diebstahl und zum Verbleib des Kinderwagens erbittet der Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560.