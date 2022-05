Unbekannte beschädigen Automaten

Ein Warenautomat in der Herrenstraße sowie ein Automat in Immenried wurden im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagmorgen von unbekannten Tätern beschädigt. Nach Polizeiangaben steckte ein Unbekannter in der Herrenstraße Chips und im weiteren Verlauf Geld in den Münzeinwurf, wodurch dieser blockiert wurde. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Weiter teilt die Polizei mit, dass gegen den Automaten in Immenried ein Unbekannter mehrmals mit dem Fuß getreten habe, ersten Erkenntnissen zufolge sei hier jedoch kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Die Polizei Wangen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07522/984-0 entgegengenommen.