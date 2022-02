Umzug für die Erdkröte: Nahe Kißlegg versuchen Amphibienretter neue Laichgewässer zu etablieren

Über ihre Aktivitäten informieren die Amphibienretter am Freitag, 18. Februar, um 18.30 Uhr in der coronakonformen Scheune in Kisslegg, Oberrot 5 oder unter Telefon 07563/180733. Die Gruppe sucht auch neue Mitstreiter für Aufgaben vom Zaunbau bis zum Krötensammeln.