Überraschung beim Gottesdienst: Pfarrer Hammer verlässt Kißlegg

Pfarrer Beda Hammer und Pastoralreferent Matthias Winstel werden Kißlegg verlassen. Das gab Hammer am Ende des Sonntagsgottesdienstes der Gemeinde bekannt. Über die Gründe des Schrittes gibt es unterschiedliche, relativ unkonkrete Angaben.

Zunächst viele fröhliche Lieder und endlich wieder Gesang

„Heute ist ein besonderer Tag. Wir dürfen wieder singen und unserer Freude Ausdruck verleihen“, sagte Pastoralreferent Matthias Winstel am Anfang des katholischen Sonntagsgottesdienstes in Kißlegg. Wegen der sinkenden Inzidenzen war Gemeindegesang erstmals wieder möglich.

Tatsächlich war es eine fröhliche Eucharistiefeier mit vielen Liedern. Die Erstkommunionkinder waren mit ihren Familien gekommen, um sich an ihre Taufe zu erinnern. Die Pfarrkirche Sankt Gallus und Ulrich war unter den aktuellen Abstandsgeboten gut gefüllt.

Dann kam der sprichwörtliche „Hammer“

Doch der sprichwörtliche „Hammer“ kam am Ende des Gottesdienstes. Da verkündete Pfarrer Beda Hammer in wenigen Sätzen, dass Winstel und er Kißlegg verlassen werden. „Ich wäre gern länger hier in Kißlegg geblieben aber die Verantwortung für die Seelsorgeeinheit macht das notwendig“, sagte der Kleriker, der erst im Jahr 2019 in Kißlegg, Waltershofen und Immenried die Nachfolge von Robert Härtel angetreten hatte. Die Gläubigen im Gottesdienst quittierten den auf Allerseelen-Tag am 2. November angekündigten Abschied von Hammer mit bedächtigem Schweigen.

Das sagt die Diözese zum Weggang

Am Sonntagmittag gab dann auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart Hammers Weggang bekannt – von Matthias Winstel ist in der Pressemitteilung nicht die Rede. Darin heißt es, der Leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Kißlegg werde die drei Kirchengemeinden noch in diesem Jahr verlassen und „sich in einem neuen Wirkungsfeld einbringen“. Über Zeit und Ort sei er mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Gespräch.

Diese erklärte zu den Gründen wörtlich: „Die pastoralen Vorstellungen des Pfarrers und anderer Verantwortlicher in den drei Kirchengemeinden ließen sich nicht so verbinden, dass langfristig für beide Seiten eine fruchtbare Zusammenarbeit möglich wäre. Er habe sich das für sich selbst anders gewünscht, betont der Priester, und bedauert es, da er sich sehr gerne in der Seelsorgeeinheit engagiere. Er wünsche sich, dass sein Weggang einem Nachfolger neue Wege ermöglicht“.